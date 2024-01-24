В Москве прошел фестиваль духовно-нравственного кино и телепрограмм "Радонеж"

Было представлено более 180 работ

В Москве прошёл 28-й международный фестиваль духовно-нравственного кино и телепрограмм "Радонеж". Он объединил около 300 медиакомпаний со всего мира.

Они представили на конкурс свыше 180 работ. Среди которых - документальные и игровые фильмы, а также анимация и телепередачи. Все посвящены семейным ценностям, воспитанию молодёжи и роли православия в современном мире.

В этом году как никогда много заявок поступило из стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль прошёл при поддержке правительства Москвы и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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