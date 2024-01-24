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Угрозы терактов наводнили родительские чаты школьников Красноярска

09:39
  • среда
  • 24 января 2024

Авторов фейковых сообщений уже ищут

Родительские чаты школьников Красноярска наводнили анонимные сообщения с фейковыми угрозами терактов. Аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов, предупредила антитеррористическая комиссия региона.

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Городские власти обратились к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, ориентироваться на сведения из официальных источников информации.

Как сообщает мэрия Красноярска в Telegram, правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности граждан. Идет работа по установлению источника ложной информации.

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