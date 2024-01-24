Угрозы терактов наводнили родительские чаты школьников Красноярска

Авторов фейковых сообщений уже ищут
Родительские чаты школьников Красноярска наводнили анонимные сообщения с фейковыми угрозами терактов. Аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов, предупредила антитеррористическая комиссия региона.
Городские власти обратились к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, ориентироваться на сведения из официальных источников информации.
Как сообщает мэрия Красноярска в Telegram, правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности граждан. Идет работа по установлению источника ложной информации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"