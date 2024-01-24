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Собянин: В каталоге товаров портала поставщиков доступно 2,6 млн наименований

09:53
  • среда
  • 24 января 2024

Ежедневно в каталог добавляется до 3 тысяч новых позиций

Свыше двух с половиной миллиона наименований в 16 тысячах категорий доступно в каталоге товаров портала поставщиков. Он работает уже пять лет, напомнил Сергей Собянин. Мэр отметил, что сервис помогает заказчикам быстро находить продукцию с учетом всех необходимых характеристик, а поставщикам – расширять клиентскую базу. Ежедневно в каталог добавляется до 3 тысяч новых позиций.

"Добавляем в него множество полезных функций. Например, отслеживание динамики цен в режиме реального времени, сравнение выбранных товаров и встроенный API-сервис, с помощью которого можно скачать каталог в удобном формате", – рассказал мэр.

Он отметил, что активно применяются цифровые сервисы и искусственный интеллект. В этом году на портале появится несколько новых инструментов.

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