Американский журналист рассказал о жизни Зеленского в бункере

Президента Украины кормили мясными консервами с черствым хлебом

Украинский лидер Владимир Зеленский в бункере, где он оказался сразу после начала специальной военной операции России, тяжелее всего переживал ночь. Его кровать была недостаточно широка, чтобы поворачиваться с боку на бок, а жужжание телефона не прекращалось до утра.

Страдания Зеленского описал в своей книге The Showman ("Шоумен") американский журналист Саймон Шустер. Он утверждает, что провел с украинским лидером целый год.

Лицо Зеленского от пребывания в бункере стало желтым, отмечает журналист. По его словам, Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Кроме того, поначалу в убежище ощущалась нехватка еды. На встречах раздавали конфеты, а в общей кухне были доступны мясные консервы с черствым хлебом. Некоторые министры сетовали, что им приходилось "выживать на шоколаде", пишет The Telegraph.

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