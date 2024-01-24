Сугробы в Москве достигли почти полуметровой высоты

Такая снежная зима - это редкость

Высота снежного покрова в столичном регионе превышает норму в полтора раза.

Об этом в среду, 24 января, заявил агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящий момент высота сугробов составляет 40-48 сантиметров. Больше всего снега в Тушино – 48 сантиметров, в ВДНХ – 42 сантиметра, в МГУ – 44 сантиметра.

"Это, действительно, очень много, и такие снежные зимы – редкость", – сказал синоптик.

В ночь на 19 января в столице выпала четверть месячной нормы осадков, сугробы подросли на 10 сантиметров.

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