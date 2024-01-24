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Удар ВС России разрушил инфраструктурные объекты в Запорожье

10:50
  • среда
  • 24 января 2024

В Днепропетровской области поврежден газопровод

Объекты инфраструктуры разрушены в результате удара ВС России по части Запорожской области, контролируемой ВСУ. Глава назначенной Киевом областной военной администрации Юрий Малашко написал в Telegram, что получил сообщения с нескольких предприятий.

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В Днепропетровской области взрывом поврежден газопровод, а в Марганецкой городской общине - линии электропередачи. В других частях Днепропетровской области ночью не зафиксировали взрывов.

ВС России 24 января поразили территорию завода в Бериславе, на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Днем ранее Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по военным объектам на украинской территории.

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