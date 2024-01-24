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Андрей Бочкарев рассказал о проекте ревитализации береговой линии Южного порта

11:28
  • среда
  • 24 января 2024

Там появятся понтонный бассейн, водная игровая площадка и плавучие бани

Прибрежная зону Москвы-реки на территории Южного порта будет реорганизована. Там появятся искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и водная игровая площадка со специальным оборудованием. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В рамках проекта редевелопмента бывшей промышленной территории Южного порта планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки длиной порядка трех километров. Здесь будет создана система водных объектов, в том числе реку, наполняемая водой после дождя, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и детскую площадку", – отметил Бочкарёв.

Построят все за счет средств четырех инвесторов.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов Бочкарев отметил, что новые объекты станут частью большой программы ревитализации береговой линии Южного порта и сохранения его культурного и исторического наследия.

 

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Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
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