Андрей Бочкарев рассказал о проекте ревитализации береговой линии Южного порта

Там появятся понтонный бассейн, водная игровая площадка и плавучие бани

Прибрежная зону Москвы-реки на территории Южного порта будет реорганизована. Там появятся искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и водная игровая площадка со специальным оборудованием. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В рамках проекта редевелопмента бывшей промышленной территории Южного порта планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки длиной порядка трех километров. Здесь будет создана система водных объектов, в том числе реку, наполняемая водой после дождя, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и детскую площадку", – отметил Бочкарёв.

Построят все за счет средств четырех инвесторов.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов Бочкарев отметил, что новые объекты станут частью большой программы ревитализации береговой линии Южного порта и сохранения его культурного и исторического наследия.

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