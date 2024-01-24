Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над селом Ближнее под Белгородом.

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава Белгородской области.

Спустя полчаса в Белгороде запустили оповещение ракетной опасности. Местных жителей попросили укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью. По предварительной информации, пострадавших нет.

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