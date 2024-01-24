Совет Федерации провел первое заседание весенней сессии

Особое внимание сенаторы уделят предстоящим выборам президента

Социальная защищённость граждан, развитие экономического и технологического потенциала страны, а также повышение её обороноспособности. Эти задачи станут приоритетными в работе Совета Федерации в весеннюю сессию.

Сегодня сенаторы открыли первое заседание. Спикер Валентина Матвиенко сообщила, что особое внимание также уделят предстоящим выборам президента. Международным наблюдателям уже направили большое количество приглашений.

"Предвыборный период - это традиционно время широкого обстоятельного общественного диалога. Время подготовки и обсуждения новых идей дальнейшего государственного развития. И наша задача как сенаторов создать все необходимые для этого условия", - заявила Валентина Матвиенко.

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