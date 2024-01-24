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Король Швеции объявил бойкот производителю шоколада из-за связей с Россией

11:42
  • среда
  • 24 января 2024

Концерн выпускает бренды Daim и Toblerone

Производитель шоколада Mondelez, отказавшийся уходить с российского рынка, попал в немилость к королю Швеции. Шведский королевский двор объявил бойкот шоколаду Marabou и услугам компании-поставщика.

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Концерн Mondelez внесен Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке. В заявлении пресс-службы двора подчеркивается, что королевский двор в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений с указанной компанией.

Ранее многие компании и ведомства в Швеции и Норвегии объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей материнской компании Mondelez. От услуг концерна, который выпускает бренды Daim, Toblerone и Philadelphia, отказались авиакомпании SAS и Norwegian, паромный перевозчик Tallink, шведский государственный железнодорожный перевозчик SJ, сборная Швеции по футболу, а также администрации городов Гетеборг и Стокгольм, передает ТАСС.

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