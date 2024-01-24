ЦИК направил приглашения на выборы президента России в 95 стран

Ожидается прибытие до 1 тысячи наблюдателей

Интерес к предстоящим выборам президента России в мире очень высок. Центральная избирательная комиссия разослала приглашения для наблюдения за голосованием в 95 стран, и отклики положительные, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что упомянула только приглашения, направленные по линии Центральной избирательной комиссии партнерам на основе двусторонних соглашений. Кроме этого, большой интерес к предстоящим выборам продемонстрировали коллеги уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой из других стран. По крайней мере два десятка из них могут приехать в качестве международных наблюдателей, сообщила Памфилова.

По прогнозам ЦИК, на выборы президента, которые пройдут 15-17 марта, приедут от 500 до 1 тысячи международных наблюдателей. В комиссии сейчас оформляют их статус, началась работа по аккредитации, приводит слова Памфиловой ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"