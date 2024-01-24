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В Зеленограде реконструируют комплекс по производству пластиковых карт

12:02
  • среда
  • 24 января 2024

Инвесторы построят еще два корпуса

Комплекс по производству пластиковых карт в Зеленограде будет расширен.

Об этом в среду, 24 января, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В настоящий момент в районе Крюково расположены три промышленных комплекса. Инвестор планирует возвести еще два корпуса площадью семь тысяч квадратных метров.

Вся необходимая градостроительная документация уже оформлена, подчеркнула Княжевская. Земельный участок расположен по адресу: ул. Заводская, владение 1-Б, строение 1 (ЗелАО).  

Председатель Москомархитектуры отметила, что инвесторы заинтересованы в реализации проектов производства, это экономически обосновано для всех сторон процесса.

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