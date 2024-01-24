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В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

13:07
  • среда
  • 24 января 2024

Пострадавшие в больнице

Шесть человек отравились угарным газом в квартире жилого дома в Королеве.

Инцидент произошел 23 января. 30-летняя женщина готовила ужин, но колонка все время выключалась. В какой-то момент ее пятеро детей в возрасте от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Женщину и несовершеннолетних госпитализировали в больницу.

В настоящий момент их жизни ничего не угрожает. Сейчас состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.

Подмосковный СКР начал проверку. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение работы газового оборудования.

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