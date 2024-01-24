В Москве ликвидируют последствия мощного снегопада

Идет очистка дорог и дворов

Высота снежного покрова в Москве достигла местами 48 сантиметров, что в полтора раза превышает норму. И это почти близко к рекорду. 50 сантиметров в этот день сугробы фиксировали в 20 и 42 году прошлого века.

Последствия снегопада ликвидируют городские службы. Идет очистка дорог, тротуаров, дворов, парковочных пространств. Тут же снег вывозят на плавильные станции.

Одновременно идёт и очистка крыш скатных многоквартирных домов. Места проведения работ огородили лентами. Пешеходов просят быть внимательными. Между тем, на столицу идёт уже новая порция снегопада.

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