ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ликвидируют последствия мощного снегопада

14:53
  • среда
  • 24 января 2024

Идет очистка дорог и дворов

Высота снежного покрова в Москве достигла местами 48 сантиметров, что в полтора раза превышает норму. И это почти близко к рекорду. 50 сантиметров в этот день сугробы фиксировали в 20 и 42 году прошлого века.

Последствия снегопада ликвидируют городские службы. Идет очистка дорог, тротуаров, дворов, парковочных пространств. Тут же снег вывозят на плавильные станции.

Одновременно идёт и очистка крыш скатных многоквартирных домов. Места проведения работ огородили лентами. Пешеходов просят быть внимательными. Между тем, на столицу идёт уже новая порция снегопада.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.