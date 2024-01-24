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Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

12:26
  • среда
  • 24 января 2024

На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области.

Это произошло около 11:00 по московскому времени. Самолет перевозил 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

К месту ЧП вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, сообщили в Минобороны России. 

По данным telegram-канала "112", самолет упал в районе деревни Яблоново. Обломки разлетелись на несколько километров.

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Военно-транспортный самолет ИЛ-76
Военно-транспортный самолет ИЛ-76
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