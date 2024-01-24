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Собянин: Обновление поездов Замоскворецкой линии начнется в этом году

14:56
  • среда
  • 24 января 2024

Мэр анонсировал скорое завершение строительства электродепо "Южное"

В ближайшие месяцы на Замоскворецкой линии метро начнут обновлять поезда. Обслуживать их будут в депо "Южное", строительство которого уже вышло на финальную стадию. Сегодня объект осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Как в Москве создают самый большой в нашей стране комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро?

Металлические каркасы-исполины дают возможность почувствовать масштаб и представить, какими будут гаражи для поездов метро - в столичном районе Братеево в разгаре строительства одно из крупнейших в городе электродепо "Южное". Оно будет обслуживать Замоскворецкую линию – одну из самых протяженных и востребованных в столичной подземке.

"Мы находимся на территории введенного ранее объекта - электродепо "Братеево" и электордепо "Южное" - строящийся объект. Электродепо "Южное" полностью подхватит отстой, плановый ремонт и обслуживание. А электродепо "Братеево" возьмет на себя полностью весь цикл капитального ремонта подвижного состава. Это главная особенность и даже уникальность этого объекта", - сообщил Михаил Кубрак, директор проекта дивизиона по строительству метро Мосинжпроекта.

На площади в 13 с половиной гектаров планируется построить свыше трех десятков основных и вспомогательных сооружений. Это главный отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и пост электрической централизации, компрессорная станция, склад, здание администрации и другие. Общая площадь построек превысит 78,5 тысячи квадратных метров. Работы на всех объектах ведутся параллельно.

"На сегодня завершены практически все основные строительно-монтажные работы. Смонтировано более 3000 тонн металлоконструкций. Закончены бетонные работы. Мы сейчас в основном корпусе завершаем работы по устройству смотровых канав. Ведется монтаж подрельсовых эстакад и кранового оборудования. Всего будет смонтировано более 11 единиц техники", - сообщил Константин Маслаков, генеральный директор "МИП Строй-1".

В активной стадии также работы по монтажу внутренних инженерных сетей, системам пожаротушения и вентиляции. В некоторых из корпусов рабочие уже приступили к отделке помещений и укладке освещения. Строительную готовность объектов сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что ввод нового депо в скором времени позволит полностью обновить подвижной состав Замоскворецкой линии.

"Замоскворецкая линия - одна из самых востребованных, на сегодняшний день там не самый новый подвижной состав, и мы после ввода в течение 4 лет практически полностью заменим состав на новый состав "Москва-20" и следующее поколение вагонов, так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится", - отметил Собянин.

"На сегодня выполнены полностью монолитные работы - 90%, полностью выполнен монтаж металлоконструкций - 90%, это более трех тысяч тонн. Ведутся внешние архитектурные работы и внутренние архитектурные работы", - доложил Маслаков.

Завершить все работы метростроители обещают точно по графику к концу этого года. А это значит, что уже совсем скоро почти для миллиона пассажиров, которые ежедневно пользуются зеленой веткой, поездки станут намного комфортнее.  

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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Электродепо "Южное"
Электродепо "Южное"
Электродепо "Южное"
Электродепо "Южное"
Электродепо "Южное"
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