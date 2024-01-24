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В центре "Профессии будущего" прошла встреча школьников со студентами

15:03
  • среда
  • 24 января 2024

Такие встречи позволяют еще нагляднее познакомиться с профессиями будущего

Поделись опытом! Встречи со студентами могут войти в программу профориентации как помощь абитуриентам. Новый формат обучения обсуждали в инновационном кадровом центре "Профессии будущего".

Именно здесь впервые опробовали методику "студенты - будущим студентам". Те, кто недавно прошёл обучение и отлично трудоустроился, поделились опытом с будущими коллегами. Так старшеклассники узнают, как город планирует развиваться и какое направление лучше выбрать уже сейчас.

"Когда вам о профессии рассказывают не взрослые, а ребята, которые не так далеко от вас ушли и, в принципе, пройдя совсем небольшой путь, показали себя вполне успешными предпринимателями, профессионалами своего дела, потому что, нам кажется, вам легче понять, услышать, вы больше разговариваете на одном языке", - отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Студенты
Анастасия Ракова общается со студентами
Анастасия Ракова общается со студентами
Анастасия Ракова общается со студентами
Анастасия Ракова общается со студентами
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