Флагманский центр больницы им. Вересаева принял более 50 тысяч человек за год

Центр применяет новые стандарты оказания экстренной помощи

Первый, современный, цифровой! Более 50 тысяч пациентов принял флагманский центр больницы имени Вересаева за год работы. Врачи центра уже показали высокий уровень медицины. Там провели 36 гибридных операций. Кроме того, стационар стал первым, где полностью перешли на цифровой документооборот.

Спасти жизнь за несколько минут - это не название фантастического фильма о медицине будущего, а обычное дело для врачей больницы имени Вересаева. Вот уже год специалисты флагманского центра быстро и эффективно оказывают помощь пациентам с самыми разными проблемами - от классического перелома до инсультов и инфарктов. В среднем на одного больного врачам теперь требуется два часа. И это невероятная скорость, которую удалось развить благодаря новым стандартам оказания экстренной помощи.

"Это позволило нам фактически на 40 процентов увеличить пропускную способность нашего флагманского центра. И в этом году у нас было 54 тысячи обращений. Из них абсолютное большинство около 40 %. Это больные, которые поступали с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктом, инсультом", - сообщил Игорь Парфенов, главный врач ГКБ им. Вересаева.

Флагманский центр работает по принципу "триаж". Он позволяет распределять пациентов по разным потокам или отделениям в зависимости от тяжести их состояния. Всего их три. Первое отделение - красное. Оно предназначено для больных в критическом состоянии. Второе - желтое. Здесь тоже могут находиться тяжелые пациенты, но им не требуется помощь в срочном порядке. И третье - зеленое. Скорее всего, этих больных отпустят в течение нескольких часов.

"В отличие от старых устоявшихся форматов у нас отсутствует кабинетный принцип. И пациент у нас находится в центре всех процессов как диагностических, так и лечебных. То есть все, что можно, подходит к пациенту, начиная от врача, от какого-то специалиста, заканчивая взятием анализов, выполнением ультразвуковых исследований", - отметил Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи флагманского центра ГКБ им. Вересаева.

Ну а то, что подвезти к пациенту нельзя, всегда рядом. Это касается таких технологически сложных исследований, как МРТ и КТ. Раньше пациента пришлось бы повозить по этажам больницы в поисках нужного оборудования. Теперь все самое важное - в паре десятков метров от палаты. По принципу "все в одном месте" организованы и операционные, в которых пациенту могут оказывать помощь сразу несколько врачей разных специальностей. У каждого при этом свое диагностическое оборудование.

"Это гибридная операционная, в которой проводятся различные операции, причем, на одном столе, в одной операционной. Мы выполняем и различные эндоваскулярные вмешательства, и гибридные вмешательства совместно с сосудистыми хирургами, с общими хирургами, не перевозя пациента с одной операционной в другую. Все это выполняется здесь", - рассказал Михаил Струценко, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ им. Вересаева.

Больница Вересаева стала одной из шести клиник Москвы, в которой появился флагманский центр по оказанию экстренной помощи. Каждый подобный центр сможет принимать по 200 неотложных пациентов, а при необходимости и больше.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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