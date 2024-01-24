Песков: Путину еще не доложили о трагедии с самолетом под Белгородом

В Кремле выясняют, что произошло
В Кремле отреагировали на крушение транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Президенту России Владимиру Путину еще не доложили о трагедии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что ситуация произошла буквально недавно.
"Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. На борту находились шесть членов экипажа самолета, три сопровождающих и 65 пленных военнослужащих (ВСУ).
К месту ЧП вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"