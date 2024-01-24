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Песков: Путину еще не доложили о трагедии с самолетом под Белгородом

12:46
  • среда
  • 24 января 2024

В Кремле выясняют, что произошло

В Кремле отреагировали на крушение транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Президенту России Владимиру Путину еще не доложили о трагедии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что ситуация произошла буквально недавно.

"Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. На борту находились шесть членов экипажа самолета, три сопровождающих и 65 пленных военнослужащих (ВСУ).

К месту ЧП вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

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