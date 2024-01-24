Песков оценил решение Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Документ должен подписать Эрдоган

Турция - член Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт. Страна имеет обязательства и определенные отношения со своими союзниками по НАТО. Одобрение турецким парламентом ратификации членства Швеции в альянсе – суверенное решение страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО во вторник. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались.

Парламентское решение вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Документ должен быть опубликован в Resmi Gazete - официальном печатном органе правительства. Эрдогану отводится 15 дней на то, чтобы рассмотреть указ, передает РИА Новости.

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