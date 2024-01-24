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Госдума назвала терактом крушение Ил-76 под Белгородом

13:18
  • среда
  • 24 января 2024

Володин заявил о подготовке обращения к США и Германии в связи с инцидентом

Председатель Госдумы России Вячеслав Володине поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу ФРГ в связи с крушением Ил-76 под Белгородом. Спикер предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
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Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал крушение военного Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области терактом. Член думского комитета по обороне заявил радиостанции "Говорит Москва", что в парламенте работают над заявлением по катастрофе. Вопрос обсуждается на заседании Госдумы.

24 января Минобороны России сообщило о крушении самолета. По данным ведомства, на борту самолета находились шестеро членов экипажа, трое сопровождающих и 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Их перевозили для обмена.

Депутат Андрей Картаполов сообщил, что второй самолет Ил-76 с 80-ю украинскими военнопленными развернулся после падения падения первого транспорта. По его словам, такой шаг был необходим, чтобы спасти жизни людей.

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