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"Украинская правда" удалила сообщение об ответственности Киева за крушение Ил-76

13:24
  • среда
  • 24 января 2024

После того как выяснилось, что на борту находились украинские пленные

Издание "Украинская правда", которое сообщило со ссылкой на свои источники об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 в Белгородской области, удалило сообщения об этом. После крушения самолета стало известно, что на его борту находились украинские пленные, которых транспортировали для обмена.

Госдума назвала терактом крушение Ил-76 под Белгородом
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

В первоначальной редакции новости говорилось, что крушение Ил-76 - "это работа ВСУ". Издание со ссылкой на источник сообщило, что, по мнению Генштаба, борт якобы перевозил ракеты С-300. Позднее информация о причастности ВСУ из новости пропала.

В свою очередь издание "Суспільне" сообщает, что Минобороны Украины пока не может подтвердить, что самолет сбила украинская армия.

О крушении Ил-76 в Белгородской области стало известно в среду днем. Как сообщили в российском Минобороны, борт перевозил 65 пленных украинских солдат для обмена. В российской Госдуме назвали случившееся терактом.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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