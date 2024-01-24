"Украинская правда" удалила сообщение об ответственности Киева за крушение Ил-76

После того как выяснилось, что на борту находились украинские пленные

Издание "Украинская правда", которое сообщило со ссылкой на свои источники об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 в Белгородской области, удалило сообщения об этом. После крушения самолета стало известно, что на его борту находились украинские пленные, которых транспортировали для обмена.

В первоначальной редакции новости говорилось, что крушение Ил-76 - "это работа ВСУ". Издание со ссылкой на источник сообщило, что, по мнению Генштаба, борт якобы перевозил ракеты С-300. Позднее информация о причастности ВСУ из новости пропала.

В свою очередь издание "Суспільне" сообщает, что Минобороны Украины пока не может подтвердить, что самолет сбила украинская армия.

О крушении Ил-76 в Белгородской области стало известно в среду днем. Как сообщили в российском Минобороны, борт перевозил 65 пленных украинских солдат для обмена. В российской Госдуме назвали случившееся терактом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"