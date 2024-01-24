Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении

Его поддержали 395 депутатов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии.

"За" проголосовали 395 депутатов, передает РИА Новости. Проект закона подготовила группа парламентариев во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

Законопроект предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В этот список предлагается включить такие действия, как публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России или об исполнении государственными органами своих полномочий. Также наказание может последовать за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

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