На востоке Москвы для бродячих котов построили домики

Животным идея понравилась

Прописка для кота! В районе Преображенское москвичи построили для бродячих кошек просторное жильё сами. Уютные домики появились прямо во дворе.

Каждый утеплён сеном. Крыша надёжна, не провалится ни в дождь, ни в снегопад. А прочные высокие ножки поднимают конструкцию над землёй, защищая обитателей от сырости и холода.

Коты идею оценили сразу: едва увидев шале, тут же заняли там лучшие места. И не прогадали: там оказалось не только тепло, но и сытно! Жители ведь кормят их регулярно, по-домашнему. Поедая мясо, растянувшись на мягкой подстилке, звери и не догадываются, кто это всё придумал.

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