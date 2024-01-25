Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Полнолуние во Льве

Овны

Полнолуние в родственном для вас огненном знаке Льва - интересный момент. Возможны новости, касающиеся беременности или усыновления, творчества, любви.

Тельцы

Вам звезды предлагают акцентировать внимание на домашних делах. Возможно, у кого-то в вашей семье накапливается недовольство - не пора ли поговорить?

Близнецы

Вам предстоит сделать выбор. Движение или отдых. Если предстоит поездка, будьте очень внимательными и аккуратными в дороге. И не только с транспортом, но и с попутчиками.

Раки

Полнолуние в следующем знаке принесет вам финансовые новости. Побеспокойте тех, кто забыл отдать вам долг или оплатить ваши услуги - и получите свои кровные.

Львы

Полнолуние в вашем знаке будет идеальным временем для того, чтобы оценить свои достижения за год и похвалить себя за проделанную работу. Вам есть чем гордиться!

Девы

Полная Луна просит вас притормозить и хотя бы на денек уйти в тень. Если есть возможность, отложите все дела и хорошенько отдохните, в идеале - поспите.

Весы

То, что назревало в отношениях с друзьями, сегодня проявится. Возможно, пришло время принять решения, касающиеся круга общения или подписчиков в социальных сетях.

Скорпионы

На работе или учебе получите ответ на один из своих вопросов, прямо или косвенно. Будьте готовы и вы отвечать за сделанное, и особенно - за несделанное.

Стрельцы

Не самый удачный день для учебы, поездок, важных дел. В любой ситуации помните, что важно сохранять миролюбивый настрой, даже если внутри у вас все кипит.

Козероги

Проблемы будут крутиться вокруг страховок, кредитов, долгов. Во что-то серьезное это не выльется, но понервничать придется.

Водолеи

Полнолуние в противоположном знаке намекает вам на то, что вы примете решение, касающееся отношений. Могут быть пересмотрены условия бизнес-партнерств.

Рыбы

Если вас мучают давние проблемы со здоровьем, сегодня вы почувствуете ощутимое улучшение. Тем, кто здоров, тем не менее стоит подумать о том, как и дальше сохранять хорошую форму.

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