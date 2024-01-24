Затравленная из-за гибели Твикса россиянка написала заявление

Ее ошибочно обвинили в смерти кота

Жительницу Самары ошибочно приняли за проводницу поезда, которая выбросила кота Твикса из вагона.

Ее опубликовали два популярных блогера, которые решили, что она – та самая проводница. Хотя в действительности женщина ни дня не работала в РЖД, уже 15 лет трудится кондуктором в автобусе и никакого отношения к истории с котом не имеет.

После постов блогеров женщине на телефон посыпались угрозы. Ее дочь написала на своей странице во "ВКонтакте", что люди, "не разобравшись в данной ситуации, обвинили другого человека".

В слитых блогерами данных был даже мамин домашний адрес. В целях безопасности пока она живет в другом месте и дома даже не появляется", - рассказала девушка порталу 93.ru

В результате жительница Самары обратилась в полицию и написала заявление. Теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы, передает РИА Новости.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Проводницу отстранили от работы на время расследования.

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