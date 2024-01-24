ВС России подавили более ста украинских дронов в районе ЗАЭС

Часть из них направлялась в сторону Энергодара

ВСУ продолжают провокации в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара. Только в период с 8 по 15 января российские военные подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону атомной электростанции.

Как уточняется в информационном циркуляре российского постпредства при международных организациях в Вене, подготовленном для Международного агентства по атомной энергии, за неделю подавлено 133 летательных аппарата. Подчеркивается, что дроны запущены Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС и города Энергодар.

Запорожская АЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. Она состоит из шести энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В собственность России станция вернулась в октябре 2022 года, передает РИА Новости.

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