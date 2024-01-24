Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Предположительно, самолёт сбит системами ПВО, предоставленными Киеву западом

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Как сообщили в Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинцев - их перевозили для обмена - а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Лётчики увели борт на безопасное расстояние, он упал вдали от населённых пунктов. Идёт расследование. Украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ утверждают, что Ил-76 сбили киевские боевики. Эту информацию сейчас проверяют. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому Конгрессу и парламенту Германии.

Местные жители услышали звук взрыва и начали вести видеосъёмку. Как потом объяснили, думали, что был сбит беспилотник. Потом заметили падающий самолёт. ЧП произошло в Белгородской области, в пяти километрах от села Яблоново.

Информация о том, что упавший самолёт - это Ил-76 Министерства обороны появилась достаточно быстро. И её официально подтвердили. А вот первые данные о причинах крушения пришли с украинской стороны. Средства массовой информации, прокиевские Телеграм-каналы наперебой начали хвалиться. Российский самолёт якобы сбили украинские ПВО. Косвенно эти данные подтверждают и появившийся в сети фрагмент переговоров.

По имеющейся информации, пилоты самолёта успели передать на землю ещё такие слова: наблюдаем внешнее воздействие. Предположительно, самолёт сбит системами ПВО, предоставленными Киеву западом.

По последним данным, на борту самолёта находились шесть членов экипажа. Три человека, которые сопровождали в полёте украинских военнопленных. Их должны были передать в рамках обмена украинской стороне. Их было 65 человек. Обмен должен был состояться сегодня в формате 195 на 195.

И вот здесь уже радости в украинских СМИ стало значительно меньше. Высказывали робкие сомнения, что военнопленных никто не возит на военных самолётах, а на борту находились ракеты для С-300. Однако известно - украинские солдаты содержатся в российских СИЗО практически по всей центральной части России. К тому же, нашлись и участники прошлого обмена военнопленных, который состоялся 3 января. Даже откровенно прокиевские СМИ изменили тональность подачи информации.

Если возвращаться к кадрам крушения, можно заметить, что у самолёта повреждён правый двигатель, а падает он с левым креном. По словам специалистов, это может говорить об одном: пилоты до последнего пытались увести подбитый самолёт от населенного пункта.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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