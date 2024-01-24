Путин провел переговоры с президентом Чада

Двустороннее взаимодействие между странами укрепляется

Отношения России и Чада развиваются интенсивно, заявил сегодня Владимир Путин. Он встретился в Кремле с президентом переходного периода африканской республики Махаматом Идрисом Деби, который находится в Москве с официальным визитом.

В этом году исполнилось 60 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Укрепляется двустороннее взаимодействие во всех значимых сферах. Москва оказывает содействие Чаду в стабилизации политической обстановки.

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