В Москве женщина заказала убийство своего сына за 1 млн рублей

Она задержана

Жизнь своего сына оценила в 1 миллион рублей. Такую сумму женщина планировала заплатить подруге, чтобы та нашла киллера. У родственников долгие годы шёл имущественный спор.

Мужчина должен был найти исполнителя преступления. Однако после беседы он отправился всё же в полицию. Чтобы взять женщин с поличным, был придуман хитрый план, а, точнее, инсценировка убийства. Для доказательства исполненного преступления заказчице были представлены фотографии потерпевшего в гриме, имитирующим огнестрельное ранение.

"Получив фотографии, подтверждающие исполнение преступления, посредница передала исполнителю половину суммы. Обе женщины были задержаны. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"