В США стартовали праймериз: все подробности

Первым штатом, жители которого отдали свои голоса, стал Нью-Гэмпшир

Это пока только первые президентские праймериз в США, и Дональд Трамп однозначно обошел лишь свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли. Но сторонники встречают экс-президента так, будто бы он уже выиграл всю гонку за главный пост. Люди видят в нем не просто кандидата, а главу государства, которого есть за что ценить.

За право выдвинуться единым кандидатом от Республиканцев в штате Нью-Гэмпшир сражались Дональд Трамп и Никки Хейли. Экс-президент победил бывшего постпреда США при ООН с перевесом в более чем 11 процентов. Хейли весьма сдержанно поздравила конкурента и попыталась сохранить хорошую мину.

Эксперты сомневаются в том, что Южная Каролина спасет Никки Хейли, если уж та провалилась в более чем либеральном Нью-Гэмпшире. Ярые трамписты советуют Никки Хейли оказать партии и стране услугу: сняться с гонки и сконцентрироваться на борьбе с Джо Байденом.

"Республиканская партия полностью отвергла Никки Хейли. Она собирается в штат, который обожает Дональда Трампа гораздо больше, чем там любят ее. И он ее просто уничтожит в Южной Каролине", - отметил Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорк.

У демократов тоже вроде бы как прошли праймериз. Байден пропустил собственные выборы. Но, не участвуя, победил: избиратели вручную вносили его фамилию в бюллетени. Штаб нынешнего хозяина Белого дома решил перенести праймериз в Южную Каролину. Там больше афроамериканцев, которые голосуют за демократов. И это спровоцировало скандал. Ведь первые внутрипартийные голосования в Нью-Гэмпшире - это традиция, которой более 100 лет. Они даже закреплены в местном законе. Штат считает себя витриной для потенциальных президентов. Впрочем, вряд ли Байден способен осознать, чем он оскорбил жителей, если он с трудом понимает, где находится. Что в очередной раз продемонстрировал после выступления, зависнув на довольно длительное время.

Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с политическими соперниками в Нью-Гэмпшире, Байден вещал в Вирджинии о правах женщин на аборт и опасности запрета этой процедуры. Но часть аудитории интересовало совсем другое. Сторонники Байдена в ответ на призывы пропалестинских демонстрантов продолжали свои стандартные кричалки. И эту ситуацию можно было бы назвать комичной, если бы каждую минуту при одобрении и поддержке администрации Джо Байдена не продолжали гибнуть мирные жители в секторе Газа.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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