Кандидаты в президенты России ведут предвыборную работу

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий встретился со своими доверенными лицами из регионов

В президентской кампании 2024 года в России участвуют 11 человек: восемь от политический партий и три самовыдвиженца, один из них - действующий президент.

В среду зарегистрированный кандидат от КПРФ Николай Харитонов в Оренбурге принял участие в социальном форуме. И заявил, что даже в непростых экономических условиях необходимо поддерживать уязвимые слои населения - каждый россиянин должен жить достойно. Так, например, Харитонов предложил заняться вопросом материального обеспечения студентов и не допускать стремительного повышения цен на продукты.

"Стипендия тысяча рублей, полторы тысячи рублей - в наше время это маловато, стыдно об этом говорить. Считаю необходимым исключить вопиющую ценовую диспропорцию на рынке продовольствия, от которой страдает потребитель и аграрии. Одна из самых острых проблем - взаимоотношения между сельхозпроизводителями и армией посредников", - отметил Харитонов.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий встретился со своими доверенными лицами из регионов. ЦИК сегодня зарегистрировал 395 человек. Слуцкий дал основные наставления по предвыборной кампании. В частности, он попросил быть внимательнее с избирателями и учитывать все их наказы. Они должны стать основой программы кандидата, а дальше - и фундаментом партийной программы. Также с доверенными лицами Слуцкий обсудил поддержку малого бизнеса. И предложил создать индекс городов по потенциалу развития частных компаний.

"Мы должны перестать мучить малых предпринимателей тем, что постоянно меняются правила, что постоянно меняются бухгалтерские учеты и масса всего. Очень часто это губит небольшие, но очень инициативные, интересные, креативные компании. Будем давать пример, закладывать на будущую основу для поддержки малого бизнеса на федеральном масштабе", - указал Слуцкий.

Единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков с активистами в Москве пришли поддержать другого кандидата - самовыдвиженца Раду Русских. И поставили подписи в ее поддержку. Владислав Даванков считает, что на выборах должна быть здоровая конкуренция. И в политике обязательно должны быть женщины, у которых зачастую более открытый и честный взгляд на происходящее.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

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