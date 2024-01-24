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ЦИК утвердил форму бюллетеня на президентских выборах

14:56
  • среда
  • 24 января 2024

Текст согласуют позднее

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила форму избирательного бюллетеня для президентских выборов.

Фамилии кандидатов будут расположены в алфавитном порядке. Там же будет указан год рождения, субъект России, в котором проживает кандидат, передает ТАСС. Помимо этого, в бюллетене укажут, выдвигается ли кандидат от партии или он самовыдвиженец.

Избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты. Текст напечатают только на одной стороне листа, его ширина составит 210 сантиметров.

"Первое, это конечно фоновая защитная сетка зеленого цвета <…> На каждом бюллетене наклеивается специальный знак - марка - в правом верхнем углу", - рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

 

Текст избирательного бюллетеня на русском языке будет утвержден после завершения регистрации кандидатов ЦИК.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

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