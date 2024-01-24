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В Госдуме назвали причину крушения Ил-76 под Белгородом

14:49
  • среда
  • 24 января 2024

Самолет был сбит тремя ракетами

Ил-76 ВКС России с украинскими пленными на борту был сбит тремя украинскими ракетами. Это либо американский ЗРК Patriot, либо IRIS T немецкого производства – точнее установят специалисты, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Депутат подчеркнул, что украинское руководство прекрасно знало о готовящемся обмене. Также в Киеве знали о том, каким именно образом будут доставлены пленные.

Как сообщили ранее в Минобороны России, на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена. Также в самолете были трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

По данным Картаполова, следом за первым транспортом летел второй Ил-76, на борту которого находились еще около 80 военнопленных. Его развернули. Парламентарий считает, что украинская сторона преднамеренно атаковала самолет с пленными – в попытке обвинить в провокации Россию. Принято решение приостановить обмен пленными с Украиной, передает "Интерфакс".

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