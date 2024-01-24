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Сенатор Бондарев: экипаж Ил-76 успел сообщить о внешнем воздействии

15:22
  • среда
  • 24 января 2024

Самолет, несомненно, был сбит, подчеркнул политик

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью — экипаж успел сообщить о внешнем воздействии. Об этом в среду, 24 января, рассказал сенатор и бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Эксперт подчеркнул, что "на 100% ясно, видно и понятно", что самолет был сбит. Это подтверждают " характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты", отчетливо заметные на появившихся в интернете видеозаписях.

В интервью телеканалу "Вместе-РФ" Бондарев отметил, что пока не может назвать точное число ракет, выпущенных по самолету, но "в этом разберется комиссия, которая туда вылетела, и там все будет понятно".

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Киев совершил акт бездумного варварства, сбив Ил-76 в Белгородской области. Тем самым украинские власти поставили под вопрос возможность любых договоренностей с Москвой, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

При этом украинские средства массовой информации поспешили удалить сообщения об ответственности ВСУ за крушение в Белгородской области Ил-76, в котором находились украинские пленные — их обмен уже был согласован. Официально Министерство обороны Украины не брало на себя ответственность за случившееся с самолетом.

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Кадры крушения Ил-76
Кадры крушения Ил-76
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