Необходимо начать работу в этом направлении, считает депутат Картаполов

Депутатам Госдумы следует начать работу над признанием Украины террористическим государством. Такое мнение высказал в среду, 24 января, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, парламентарий призвал "вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим — террористической ячейкой", сообщает ТАСС.

С этим согласился председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

Очередной террористический акт Украины унес жизни 27 человек — они погибли в результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка. Россия напомнила мировому сообществу про варварскую сущность киевского режима в ходе заседания Совета Безопасности ООН, на котором выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Непосредственно перед Новым годом киевский режим устроил теракт в Белгороде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что за обстрелом Белгорода стоит Великобритания: Лондон в координации с Вашингтоном подстрекает киевский режим к террористическим действиям.

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