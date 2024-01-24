Добавляют масла в огонь и разногласия президента с военными

Владимир Зеленский в отчаянии. Президента Украины выбил из колеи отказ Запада продолжать подпитывать Киев, а также неудачи ВСУ. Его союзники устали, коррупция на Украине процветает. Не добавляют оптимизма и разногласия президента с военным руководством страны, пишет испанское издание ABC.

Авторы отмечают, что военные инициативы главы киевского режима ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями. Хотя и их тут же преувеличивают некоторые СМИ в попытке создать образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет.

Зеленский пытается не допустить того, чтобы внимание Запада отвлекали другие международные проблемы, в отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Однако у России больше шансов на успех, заключают авторы.

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