Медведев: крушение Ил-76 — следствие "войны свиней" в Киеве

Политик обвинил в случившемся неонационалистические элиты на Украине

История с уничтожением российского самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, – это результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, "война свиней у корыта". Такое заявление сделал в среду, 24 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что "дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО".

По мнению Медведева, для украинских националистов "нет никаких ограничителей", поскольку "на карту поставлено главное – власть и деньги".

Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных.

Ранее сенатор и бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев рассказал, что "на 100% ясно, видно и понятно", что самолет был сбит. Экипаж успел сообщить о внешнем воздействии, а на видео с места падения заметны характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты".

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что Ил-76 ВКС России с украинскими пленными на борту был сбит тремя украинскими ракетами — это либо американский ЗРК Patriot, либо IRIS T немецкого производства.

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