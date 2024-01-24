ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: Киев совершил теракт, сбив Ил-76 в Белгородской области

15:30
  • среда
  • 24 января 2024

ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области

Министерство обороны России выпустило официальное заявление по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Как сообщили в ведомстве, произошедшее - теракт, осуществленный киевским режимом. ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Чкаловского в Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

Вместе с тем в Минобороны России отметили, что радиолокационными средствами ВКС был зафиксирован пуск двух украинских ракет. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих. Выживших нет.

Киевский режим пошел на уничтожение Ил-76 с военными ВСУ, чтобы обвинить в этом Россию, заключили в российском Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.