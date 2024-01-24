ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области

Министерство обороны России выпустило официальное заявление по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Как сообщили в ведомстве, произошедшее - теракт, осуществленный киевским режимом. ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Чкаловского в Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

Вместе с тем в Минобороны России отметили, что радиолокационными средствами ВКС был зафиксирован пуск двух украинских ракет. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих. Выживших нет.

Киевский режим пошел на уничтожение Ил-76 с военными ВСУ, чтобы обвинить в этом Россию, заключили в российском Минобороны.

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