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Жителей Краснодара напугали подземные толчки

15:55
  • среда
  • 24 января 2024

Горожан призвали не поддаваться панике

Жителей Краснодара 24 января напугали странные колебания, похожие на землетрясение. В соцсетях появлялись сообщения из разных районов – горожане писали, что в квартирах сотрясались предметы интерьера и мебель.

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Опасения краснодарцев подтвердили сейсмологи. Они зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

По данным МЧС, подземные толчки интенсивностью в 4 балла ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе и Северском районе. Сейчас специалисты работают на местах, проверяя информацию о возможном повреждении зданий и сооружений. Население призвали не поддаваться панике, передает ТАСС.

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