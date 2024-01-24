Россия стала первой в мире по добыче лосося

В 2023 году были достигнуты высокие показатели вылова

По результатам 2023 года Россия заняла первое место в мире по объемам добычи лососевых. Как рассказали в среду, 24 января, в Министерстве сельского хозяйства, показатель превысил 600 тысяч тонн.

Ведомство уточнило, что российские рыбопромышленники обеспечили в 2023 году максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – в совокупности 5,3 миллиона тонн.

При этом выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, а после досчета показатель будет еще выше, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

Ранее руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин рассказал, что региональная комиссия в 2023 году выделила свыше 350 тонн для традиционного рыболовства — это практически вдвое больше показателя предшествовавшего года. Это было связано с рекордным количеством горбуши, которая шла на нерест — рыбаки не успевали собирать улов.

При этом британцы рискуют остаться без одного из любимых блюд традиционной кухни — фиш энд чипс. Местные журналисты отмечали, что это связано с намерениями России денонсировать соглашение с Великобританией, разрешающее британским рыбакам промысел в Баренцевом море.

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