Об этом рассказал настоятель местного храма

Летчики потерпевшего крушение самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, отвели самолет от белгородского села Яблоново. Об этом в среду, 24 января, рассказал настоятель местного храма.

Как подчеркнул иерей Георгий Боровиков в интервью РИА Новости, члены экипажа самолета успели отвести падающий Ил-76 от населенного пункта.

Мы благодарим наших летчиков, потому что нам сказали, что, по всей видимости, они падали на село и смогли ценой своей жизни отвести самолет. Потому что если бы они не отвели, скорее всего, он мог бы упасть на храм, на школу, где дети, детский садик — там больше трехсот человек детей. Было бы много человеческих жертв.

Министерство обороны России выпустило официальное заявление по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области. Ведомство рассказало, что ВСУ поразили самолет с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Погибли все, кто был на борту: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение российского самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, – это результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. По выражению политика, это "война свиней у корыта".

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