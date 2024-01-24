ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Летчики Ил-76 успели отвести самолет от белгородского села

16:20
  • среда
  • 24 января 2024

Об этом рассказал настоятель местного храма

Летчики потерпевшего крушение самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, отвели самолет от белгородского села Яблоново. Об этом в среду, 24 января, рассказал настоятель местного храма.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Как подчеркнул иерей Георгий Боровиков в интервью РИА Новости, члены экипажа самолета успели отвести падающий Ил-76 от населенного пункта.

Мы благодарим наших летчиков, потому что нам сказали, что, по всей видимости, они падали на село и смогли ценой своей жизни отвести самолет. Потому что если бы они не отвели, скорее всего, он мог бы упасть на храм, на школу, где дети, детский садик — там больше трехсот человек детей. Было бы много человеческих жертв.

Министерство обороны России выпустило официальное заявление по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области. Ведомство рассказало, что ВСУ поразили самолет с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Погибли все, кто был на борту: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение российского самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, – это результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. По выражению политика, это "война свиней у корыта".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пилоты самолета Ил-76
Пилоты самолета Ил-76
Кадры крушения Ил-76
Кадры крушения Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.