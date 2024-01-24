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Стартовала регистрация участников олимпиады "IT-Планета-2024"

16:53
  • среда
  • 24 января 2024

Программа олимпиады включает в себя множество направлений

Открылась регистрация участников XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета-2024", сообщили организаторы мероприятия, среди которых - АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета" при сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ" и Ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт".

Программа олимпиады включает в себя множество направлений, в том числе программирование, робототехнику, веб-дизайн, 3D-моделирование.

Мероприятие ориентировано на студентов и ИТ-специалистов от 18 до 35 лет. Участники получат шанс продемонстрировать свои профессиональные навыки во взаимодействии с представителями ИТ-сообщества.

Финал олимпиады состоится в период с 24 по 27 мая.

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