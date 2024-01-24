ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Офис Зеленского объяснил отсутствие комментариев по крушению Ил-76

16:54
  • среда
  • 24 января 2024

На борту самолета находились украинские военные

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пока не комментируют падение российского Ил-76, а также не подтверждают информацию о пленных украинцах на борту. Об этом в среду, 24 января, рассказал советник главы офиса Михаил Подоляк.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Как заявил чиновник агентству Reuters, комментарии от официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

Ранее настоятель храма белгородского села Яблоново Георгий Боровиков рассказал, что самолет "мог бы упасть на храм, на школу, где дети, детский садик — там больше трехсот человек детей", однако летчики успели отвести воздушную машину от населенного пункта.

В результате крушения Ил-76 погибли все находившиеся в самолете: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их военнослужащих ВС России. В Госдуме после случившегося призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.