На борту самолета находились украинские военные

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пока не комментируют падение российского Ил-76, а также не подтверждают информацию о пленных украинцах на борту. Об этом в среду, 24 января, рассказал советник главы офиса Михаил Подоляк.

Как заявил чиновник агентству Reuters, комментарии от официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

Ранее настоятель храма белгородского села Яблоново Георгий Боровиков рассказал, что самолет "мог бы упасть на храм, на школу, где дети, детский садик — там больше трехсот человек детей", однако летчики успели отвести воздушную машину от населенного пункта.

В результате крушения Ил-76 погибли все находившиеся в самолете: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их военнослужащих ВС России. В Госдуме после случившегося призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

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