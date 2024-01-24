Шольц отказался досрочно уходить с поста канцлера ФРГ

Он назвал сказкой сообщения о подготовке его отставки

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, 24 января, что не собирается досрочно слагать с себя полномочия главы федерального правительства или ставить вопрос о доверии своему кабмину.

Как заявил политик в интервью газете Die Zeit, сообщения о том, что в Социал-демократической партии Германии ведутся дискуссии о необходимости досрочной передачи полномочий канцлера или постановке вопроса о доверии к кабмину, являются сказкой и банальными слухами.

Ранее источники рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

Однако ситуация в самой Германии далека от спокойной. Союз фермеров ФРГ предупредил, что если правительство продолжит игнорировать требование аграриев не душить отрасль, новые протесты станут предвестником разрушительного политического землетрясения. Политолог Александр Рар заявил, что если к забастовке фермеров примкнут другие части общества, дни правительства Шольца будут сочтены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"