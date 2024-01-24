Всероссийский юношеский симфонический оркестр получил статус федерального государственного учреждения

Всероссийский юношеский симфонический оркестр получил статус федерального государственного учреждения. О подписании соответствующего распоряжения рассказал глава кабинета министров. В среду Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области культуры за прошлый год.

Оркестр 10 лет назад создал Юрий Башмет - виртуозный альтист, дирижер, которого знают не только в России, но и за рубежом. Он вместе с участниками этого коллектива стал лауреатом премии за концерт-реквием "22-го июня. Ровно в 4 утра".

За постановку "Под небом вайнахов", которая соединила кавказские танцы и классический балет, награждены солисты чеченского ансамбля "Вайнах". Еще одна премия - за открытие московского музея Достоевского, самого большого в стране. Также отмечен проект "Цирк - детям села".

Ярким событием в театральном мире стал спектакль "Я Сергей Образцов" - он также удостоен правительственной награды. Всего было отмечено семь проектов в области искусства.

"Значение этой сферы для человека огромно. Она даёт возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, создать прочную основу для будущего, почувствовать принадлежность к единому духовному пространству своей страны. Своим талантом вы укрепляете традиции нашей страны, которые делают нас единой великой нацией. Рассчитываю, что эта государственная награда - не только признание вашего профессионализма и высокого уровня работы. Она станет для вас стимулом для реализации дальнейших планов", - отметил Мишустин.

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