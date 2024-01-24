ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области: что известно о произошедшем

На борту 65 украинских военнослужащих для обмена

Момент крушения российского самолета в Белгородской области - военно-транспортный Ил-76 быстро снижается с креном на левое крыло, спустя секунды уже на земле происходит взрыв. В кадр попадает и еще одна важная деталь: высоко в небе можно увидеть облако - это характерный след взрыва противовоздушной ракеты. Она подлетает к цели и детонирует рядом, поражая осколками. Как заявили в Министерстве обороны, российский борт был сбит Вооруженными силами Украины.

"Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В интернете опубликованы списки украинских граждан, которые находились на борту самолета. Обмен планировали провести сегодня в формате 195 на 195 человек. Примечательно, что ряд украинских СМИ со ссылкой на представителя Главного разведывательного управления Украины Андрея Юсова написал о том, что такой обмен действительно планировался. Важно и то, что военнослужащих до места обмена и обратно регулярно перевозят военно-транспортной авиацией. То есть украинская сторона знала всю процедуру и точную дату и время полета. Перепутать такой борт, о котором все предупреждены заранее, невозможно.

"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо - пренебрегло жизнями своих граждан, - добавили в Минобороны России.

Отдельное внимание стоит обратить на то, как украинские блогеры и СМИ радовались поражению в небе российского самолета. Вот "Украинская правда" в заголовке пишет, что "ЗСУ", то есть Вооруженные силы Украины, заявили, что это их работа. Но когда пришла информация, что на борту были свои, этот материал отредактировали и написали в заголовке, что самолет упал. О ВСУ уже ни слова. Многие издания удалили или исправили публикации. Некоторые пишут, что Ил-76 перевозил не украинских солдат, а ракеты. Другие начали обвинять, что Россия сама сбила свой же самолёт.

Все это уже было. Например, летом 2022-го, когда ВСУ ударили по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике, где находились украинские националисты из запрещенного в России "Азова", сдавшиеся в плен. Тогда погибло более 50 человек. Обстрел был произведён ракетами HIMARS.

Не исключено, что и сейчас киевский режим воспользовался системами ПВО, которые поставлены странами НАТО. В Белом доме пока взяли паузу и не спешат осуждать или поддерживать киевский режим.

"У нас недостаточно информации. С моей стороны было бы безответственно спекулировать, я попросту не готов подтвердить достоверность этих сообщений. Поймите, российская сторона говорит одно, украинская - другое", - сказал Джон Кирби, представитель Совета по нацбезопасности США.

В Генштабе ВСУ не отрицают факт поражения самолета, но, судя по риторике последних высказываний, киевский режим будет держать лицо, утверждая, что не знал о своих военнослужащих на борту. То есть никто на Украине, по крайней мере пока, не понесет ответственности за приказ убить возвращающихся домой пленных.

А вот что заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих! Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных".

Российский Ил-76 упал в поле недалеко от села Яблоново в Белгородской области, но, судя по рассказам местных жителей, после взрыва в небе самолет мог рухнуть прямо на жилые дома. Летчики намеренно взяли крен в сторону и увели горящую машину от населенного пункта.

В сельском храме сегодня совершили памятную службу в память о героическом экипаже. По данным местной администрации, никто из жителей села не пострадал.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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