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Волк загрыз женщину в Курганской области

22:38
  • среда
  • 24 января 2024

Еще несколько человек пострадали

На снегу - кровавые следы. Случилось все в самом центре поселка в Курганской области. 60-летняя местная жительница вышла вечером погулять с собакой. И встретила волка. Стала стучаться в окна дома поблизости. Теперь здесь - алые брызги.

"Крик о помощи, женский голос был. Я выскочила и смотрю - женщина стоит. Не помню, как я завела ее в дом", - рассказывает местная жительница.

С множественными рваными ранами пенсионерку доставили в ближайшую больницу. Спасти ее не удалось. Одной жертвой серый хищник не ограничился. Набросился на двух мужчин, но получил жесткий отпор. Из схватки со зверем те вышли с порванными пальцами и предплечьями. Осмелев, незваный лесной гость полез на придомовые участки. Соседку Ирины Яковлевой покусал прямо возле дома."Она мне говорит: "Ира, вызови скорую. Отсюда бежал волк здоровенный навстречу прямо скорой. И он не боялся", - вспоминает женщина.

От госпитализации трое пострадавших отказались - предпочли вернуться домой на амбулаторное лечение. Всем сделали курс прививок от бешенства. По поселку лесной хищник гулял в итоге недолго - его застрелили местные охотники. Туша животного отправлена на ветеринарную экспертизу.

"Ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области в целом и Петуховском округе в частности зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришел вслед за мигрирующими из Казахстана в Петуховский округ косулями", - сообщил Алексей Епанчинцев, врио управления охотничьего хозяйства Курганской области.

Вместе с охотниками территорию продолжают прочесывать и профильные ведомства: дабы убедиться, что других заблудших волков в поселке нет. Школы в Петуховском округе пока переведены на дистанционное обучение. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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