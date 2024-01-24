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В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре

17:40
  • среда
  • 24 января 2024

Пострадали пять человек

Рейсовый автобус на Васильевском острове в Санкт-Петербурге выехал на тротуар с пешеходами, пострадали пять человек. Об этом в среду, 24 января, рассказали в городских экстренных службах.
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Это произошло на улице Беринга в районе дома 38 с автобусом, следовавшим по маршруту 152. Причина, по которой транспортное средство внезапно выехало на тротуар, пока неизвестна, сообщает ТАСС.

Telegram-канал "112" отмечает, что прохожие даже не успели отбежать – тяжелая машина придавила двух мужчин. Их доставали из-под автобуса сотрудники МЧС при помощи специальных приспособлений. Один пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Порецком районе Чувашии автобус, который следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти, съехал в кювет и опрокинулся. При этом пострадал 31 человек, из них 15 пассажирам потребовалась госпитализация. Два человека погибли.

В декабре в Алма-Ате неуправляемый автобус врезался в толпу людей на остановке. По данным полиции, пассажир автобуса ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание и не смогла управлять транспортным средством. В результате наезда погибли три человека.

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