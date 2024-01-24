В новый пакет санкций ЕС против России не войдет запрет поставок алюминия

В Евросоюзе работают уже над 13-м пакетом рестрикций

Европейский союз готовит очередной пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Маловероятно, что в него войдет запрет на поставки российского алюминия, утверждают информированные источники.

Как пояснили собеседники The Financial Times, "по прошествии двух лет есть ограничения относительно того, что мы можем сделать", хотя на Украине "нуждаются в ободрении".

Более того, отдельные ограничительные меры могут быть смягчены, чтобы заручиться поддержкой всех членов ЕС, поскольку предыдущие попытки некоторых государств ограничить поставки российского ядерного топлива и сжиженного газа не увенчались успехом, пишет газета.

Тем временем в европейских дипломатических кругах муссируют тему проблем с введением новых антироссийских санкций: в Евросоюзе столкнулись с тем, что пригодные для введения рестрикций объекты закончились. Те, что остались, недоступны — например атомная энергетика или сжиженный природный газ.

При этом ФРГ и Франция пытаются склонить Сербию, воздержавшуюся от введения антироссийских санкций, на свою сторону. Париж и Берлин уверяют, что место для Сербии в Евросоюзе уже "зарезервировано", однако Белград должен "подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций".

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